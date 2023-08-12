Требовал $20 тыс. за оформление земли: в Одесской области разоблачили чиновника

В Одесской области разоблачили депутата — исполняющего обязанности главы одного из поселковых советов, который требовал $20 тыс. за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, речь идет о земельном участке площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.

За $20 тыс. он обещал повлиять на членов земельной комиссии и депутатов исполнительного комитета поселкового совета, чтобы принять положительное решение и предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.

Чиновник угрожал отказом в получении соответствующего разрешительного документа, если те не соглашались выполнить условия. Подозреваемого задержали после получения половины суммы ($10 тыс.), которую согласовали в качестве задатка.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности, которую тот занимает. Продолжается досудебное расследование.

Источник : Офис генпрокурора

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