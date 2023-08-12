Требовал $20 тыс. за оформление земли: в Одесской области разоблачили чиновника
В Одесской области разоблачили депутата — исполняющего обязанности главы одного из поселковых советов, который требовал $20 тыс. за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, речь идет о земельном участке площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.
За $20 тыс. он обещал повлиять на членов земельной комиссии и депутатов исполнительного комитета поселкового совета, чтобы принять положительное решение и предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка.
Чиновник угрожал отказом в получении соответствующего разрешительного документа, если те не соглашались выполнить условия. Подозреваемого задержали после получения половины суммы ($10 тыс.), которую согласовали в качестве задатка.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности, которую тот занимает. Продолжается досудебное расследование.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко