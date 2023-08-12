Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
В Одеській області викрили депутата – виконувача обов’язків очільника однієї з селищних рад, який вимагав $20 тис. за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку.
За даними Офісу генерального прокурора України, йдеться про земельну ділянку площею 2 га у Подільському районі Одеської області.
За $20 тис. він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради, щоб ухвалити позитивне рішення та надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
Посадовець погрожував відмовою в отриманні відповідного дозвільного документу, якщо ті не погоджувалися виконати умови. Підозрюваного затримали після одержання половини суми ($10 тис.), яку погодили як завдаток.
Наразі розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади, яку той обіймає. Триває досудове розслідування.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко