Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця

Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Фото: Офіс генпрокурора

В Одеській області викрили депутата – виконувача обов’язків очільника однієї з селищних рад, який вимагав $20 тис. за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку.

За даними Офісу генерального прокурора України, йдеться про земельну ділянку площею 2 га у Подільському районі Одеської області.

За $20 тис. він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради, щоб ухвалити позитивне рішення та надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

Посадовець погрожував відмовою в отриманні відповідного дозвільного документу, якщо ті не погоджувалися виконати умови. Підозрюваного затримали після одержання половини суми ($10 тис.), яку погодили як завдаток.

Наразі розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади, яку той обіймає. Триває досудове розслідування.

Читайте також
Затримали на гарячому. Чинний нардеп вимагав з підприємця $85 тис. за землю
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця

Джерело: Офіс генпрокурора
затримання хабарника, Земельна ділянка, Одеська область, Одещина, Хабар, Хабарництво
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Затримали на гарячому. Чинний нардеп вимагав з підприємця $85 тис. за землю
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Вимагав $92 тис. з місцевого підприємця. У Кропивницькому СБУ затримала депутата-рекетира
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Смерть хворого на епілепсію мобілізованого: омбудсмен взяв справу під особистий контроль
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь