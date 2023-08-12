Вимагав $20 тис. за оформлення землі: в Одеській області викрили посадовця

В Одеській області викрили депутата – виконувача обов’язків очільника однієї з селищних рад, який вимагав $20 тис. за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку.

За даними Офісу генерального прокурора України, йдеться про земельну ділянку площею 2 га у Подільському районі Одеської області.

За $20 тис. він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради, щоб ухвалити позитивне рішення та надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

Посадовець погрожував відмовою в отриманні відповідного дозвільного документу, якщо ті не погоджувалися виконати умови. Підозрюваного затримали після одержання половини суми ($10 тис.), яку погодили як завдаток.

Наразі розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади, яку той обіймає. Триває досудове розслідування.

Джерело : Офіс генпрокурора

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