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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

13 поранених і семеро загиблих: російські війська обстріляли Херсонську область

13 поранених і семеро загиблих: російські війська обстріляли Херсонську область
Фото: МВС

У Херсонській області після ворожих обстрілів спалахнули пожежі в житлових будинках та гаражних приміщеннях. Станом на 17:00, постраждали 20 осіб, серед яких семеро загиблих людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він запевнив, що рятувальники ліквідували всі пожежі, попри повторні обстріли російських військ.

13 поранених і семеро загиблих: російські війська обстріляли Херсонську область

Фото: МВС

За даними МВС, постраждало щонайменше 20 осіб, з яких семеро загиблих: п’ятеро осіб у Широкій Балці та ще двоє у Станіславі.

Відомо про 13 поранених, зокрема, по троє людей у Херсоні та Бериславі, по двоє жителів у Станіславі та Комишанах, по одній особі у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, МВС, Новини Херсону, Пожежа, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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