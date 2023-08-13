13 поранених і семеро загиблих: російські війська обстріляли Херсонську область
У Херсонській області після ворожих обстрілів спалахнули пожежі в житлових будинках та гаражних приміщеннях. Станом на 17:00, постраждали 20 осіб, серед яких семеро загиблих людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він запевнив, що рятувальники ліквідували всі пожежі, попри повторні обстріли російських військ.
За даними МВС, постраждало щонайменше 20 осіб, з яких семеро загиблих: п’ятеро осіб у Широкій Балці та ще двоє у Станіславі.
Відомо про 13 поранених, зокрема, по троє людей у Херсоні та Бериславі, по двоє жителів у Станіславі та Комишанах, по одній особі у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко