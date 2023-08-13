РФ вбила шістьох людей на Херсонщині. Загиблій дитині було 23 дні

Російські війська під час обстрілу Херсонщини вбили шістьох людей. Серед загиблих – новонароджена дитина.

Оновлено об 11:49. Про це 13 серпня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Широку Балку росіяни обстріляли з артилерії, Станіслав – із реактивних систем залпового вогню

У Широкій Балці загинув один із місцевих жителів та майже вся родина – чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження.

Їхнього 12-річного сина госпіталізували до лікарні у важкому стані.

– Стан дитини – критичний, – зазначає міністр МВС України Ігор Клименко.

У Станіславі зафіксовано 12 прильотів, зруйновано та пошкоджено п’ять приватних житлових будинків.

Загинуло двоє чоловіків. Їм було 57 та 71. Пораненій жінці наразі надають медичну допомогу.

Під ударом армії РФ також були магазин у Комишанах та щонайменше п’ять житлових будинків у Золотій Балці.

У Комишанах у 49-річного чоловіка – поранення середнього ступеня важкості, у 51-річної жінки – легкі.

У Золотій Балці легкі уламкові поранення дістала 61-річна жінка.

Наразі вона перебуває в лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Ігор Клименко, Олександр Прокудін

Фото: Андрій Єрмак

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