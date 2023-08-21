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Произошла детонация во время экспертизы: ГБР о взрыве в криминалистическом центре МВД

Вибуху у криміналістичному центрі МВС
Фото: ГБР

Расследованием взрыва в Киеве на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД в районе кольцевой дороги, в результате которого 19 августа погибли четверо его сотрудников, занимаются работники ГБР.

По данным следствия, во время исследования экспертами взрывоопасного предмета он сдетонировал.

— Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома, — уточняют в Государственном бюро расследований.

Сразу после трагедии работники ГБР осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников центра и других свидетелей.

Продолжаются следственные действия в рамках производства, открытого по ч. 2 ст. 267 УКУ (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия).

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Произошла детонация во время экспертизы: ГБР о взрыве в криминалистическом центре МВД

Источник: ГБР
Взрыв, ГБР, Київ, Киевская область, МВД, пожежа в Києві
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