Произошла детонация во время экспертизы: ГБР о взрыве в криминалистическом центре МВД
Расследованием взрыва в Киеве на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД в районе кольцевой дороги, в результате которого 19 августа погибли четверо его сотрудников, занимаются работники ГБР.
По данным следствия, во время исследования экспертами взрывоопасного предмета он сдетонировал.
— Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома, — уточняют в Государственном бюро расследований.
Сразу после трагедии работники ГБР осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников центра и других свидетелей.
Продолжаются следственные действия в рамках производства, открытого по ч. 2 ст. 267 УКУ (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия).
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