Сталася детонація під час експертизи: ДБР про вибух у криміналістичному центрі МВС

Розслідуванням вибуху у Києві на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС в районі кільцевої дороги, внаслідок якого 19 серпня загинуло четверо його співробітників, займаються працівники ДБР.

За даними слідства, під час дослідження експертами вибухонебезпечного предмета він здетонував.

– Загинули чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки, – уточнюють у Державному бюро розслідувань.

Одразу після трагедії працівники ДБР оглянули місце події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників центру та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах провадження, відкритого за ч. 2 ст. 267 ККУ (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Джерело : ДБР

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