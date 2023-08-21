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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сталася детонація під час експертизи: ДБР про вибух у криміналістичному центрі МВС

Вибуху у криміналістичному центрі МВС
Фото: ДБР

Розслідуванням вибуху у Києві на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС в районі кільцевої дороги, внаслідок якого 19 серпня загинуло четверо його співробітників, займаються працівники ДБР.

За даними слідства, під час дослідження експертами вибухонебезпечного предмета він здетонував.

– Загинули чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки, – уточнюють у Державному бюро розслідувань.

Одразу після трагедії працівники ДБР оглянули місце події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників центру та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах провадження, відкритого за ч. 2 ст. 267 ККУ (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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Джерело: ДБР
Вибух, ДБР, Київ, Київська область, МВС, пожежа в Києві
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