Взрыв на складе МВД в Петропавловской Борщаговке: стало известно о погибших

Четыре работника ГНИКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины) погибли в результате пожара в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Днем 19 августа под Киевом в районе Кольцевой дороги прозвучала серия взрывов. В городе воздушной тревоги не объявляли.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, пожар произошел на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении.

— По предварительной информации, эксперты ГНДКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация, — рассказал Клименко.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ночью 19 августа россияне обстреляли Краматорск. Разрушен цех в Новокраматорском машиностроительном заводе.

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