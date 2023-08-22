ГБР и полиция обыскивают военкоматы и ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей

Представители Государственного бюро расследований и полиции проводят обыски в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или военкоматах), а также в военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

По данным ГБР, следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных ТЦК и СП.

Всего установлено 388 человек, у которых есть сомнения о законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Сейчас ГБР изымает медицинскую документацию, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и прочее.

Уголовные производства возбуждены по некоторым статьям, в частности, по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП уже провели 15 обысков. Там проверяют возможные коррупционные действия персонала во время проведения всеобщей мобилизации.

Во время предыдущих проверок уже выявлены отдельные факты злоупотреблений военкоматов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий.

Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях. Следственные действия продолжаются, сообщают в Государственном бюро расследований.

Источник : ГБР

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