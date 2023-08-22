ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей

Представники Державного бюро розслідувань та поліції здійснюють обшуки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП або військкоматах), а також у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

За даними ДБР, слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних ТЦК і СП.

Загалом встановлено 388 людей, в яких є сумніви про законність отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Наразі ДБР вилучає медичну документацію, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи та інше.

Кримінальні провадження порушені за деякими статтями, зокрема, за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (за ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наприкінці минулого тижня в Одеській і Миколаївській областях, а також Херсонському і Бериславському районних ТЦК і СП вже провели 15 обшуків. Там перевіряють можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації.

Під час попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань військкомів і безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарських комісій.

Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри. Слідчі дії тривають, повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Джерело : ДБР

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