Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей

ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Фото: ДБР

Представники Державного бюро розслідувань та поліції здійснюють обшуки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП або військкоматах), а також у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

За даними ДБР, слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних ТЦК і СП.

Загалом встановлено 388 людей, в яких є сумніви про законність отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Наразі ДБР вилучає медичну документацію, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи та інше.

Кримінальні провадження порушені за деякими статтями, зокрема, за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (за ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наприкінці минулого тижня в Одеській і Миколаївській областях, а також Херсонському і Бериславському районних ТЦК і СП вже провели 15 обшуків. Там перевіряють можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації.

Під час попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань військкомів і безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарських комісій.

Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри. Слідчі дії тривають, повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Читайте також
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на $2 тис. хабаря
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на хабарі

Джерело: ДБР
Війна в Україні, Вінницька область, ДБР, Київська область, Корупція, Черкаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна не підписуватиме документ, який передбачатиме територіальні поступки – Кулеба
Дмитро Кулеба
Україна будує три водогони, щоб подолати наслідки підриву Каховської ГЕС – Шмигаль
Денис Шмигаль
Не потрібно рік опановувати: Гетьман про навчання українських пілотів на F-16
Винищувач F-16
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на $2 тис. хабаря
Працівника військкомату на Вінниччині затримали на хабарі
Чорногорія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і попри пережите пекло планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
ДБР і поліція обшукують військкомати та ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь