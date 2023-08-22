Работника военкомата в Винницкой области задержали на $2 тыс. взятки
Командира отделения одного из отделов Винницкого районного военкомата задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2 тыс.
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает заключение до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
По данным следователей, главный сержант за эти средства передал военнообязанным 70 официальных, но незаполненных, бланков повесток с подписью комиссара и гербовой печатью.
Он также разъяснил им, как правильно заполнить документы, чтобы потом незаконно использовать на территории Винницкой области, в частности на блокпостах.
— Противоправные действия сержанта, в случае использования незаполненных бланков повесток, предоставили бы возможность около 70 военнообязанным подтвердить якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклониться от прохождения военной службы по мобилизации, — говорят в Офисе генпрокурора.
Подозреваемому уже избрана мера пресечения.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение всех областных военкомов и назначение вместо них офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Это решение стало следствием проверки работников ТЦК и СП на добропорядочность. ГБР уже расследует более 100 дел о злоупотреблениях должностными лицами военкоматов.
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