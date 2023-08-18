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Валентина Летяк, редактор ленты

Смертельное ДТП на блокпосту: судье Тандыру продлили меру пресечения

Суддя на блокпосту збив насмерть нацгвардійця 26 травня 2023
Фото: ГБР

Печерский райсуд Киева на заседании 18 августа продлил срок меры пресечения в виде ареста без определения залога судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту в Киеве, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

Согласно постановлению суда, Тандыр пробудет под стражей как минимум до 9 сентября, сообщает Киевская городская прокуратура.

В ночь на 26 мая глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на военнослужащего Нацгвардии Украины . От полученных травм нацгвардеец погиб на месте.

По данным следствия, во время ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ему объявлено о подозрении (ч. 3 ст. 286-1 УКУ).

Сейчас адвокатам судьи открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

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ДТП на блокпосту в Києві

Источник: Прокуратура Киева
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