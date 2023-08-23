В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
В Винницкой области в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли 12 человек.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Авария произошла вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19:28.
В результате ДТП погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.
42-летний водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии.
По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Источник, фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области
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