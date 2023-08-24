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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ДТП з 12-ма загиблими на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід водієві вантажівки

ДТП з 12-ма загиблими на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід водієві вантажівки
Фото: Нацполіція

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів водієві вантажівки, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 12 осіб внаслідок ДТП у Вінницькій області.

Згідно з матеріалами справи, водій вантажівки DAF, рухаючись дорогою у Хмільницькому районі Вінницької області в напрямку Козятина, у момент виїзду на його смугу руху легковика ВАЗ під керуванням потерпілого, який рухався у зустрічному напрямку, “не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу”.

Він виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з легковим автомобілем, який повертався на смугу руху в напрямку Бердичева.

Внаслідок зіткнення водій легкового автомобіля та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років, загинули на місці.

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Смертельна аварія сталася 22 серпня близько 19:30 поблизу села Бродецьке Хмільницького району Вінницької області.

42-річного водія вантажівки відразу затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрито провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Вінницький міський суд

Вінницька область, ДТП, ПДР, Суд
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