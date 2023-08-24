РФ обстреляла Днепр в День Независимости. Есть пострадавшие
24 августа, в День Независимости, российская армия обстреляла Днепр.
Взрывы в городе раздались в половине третьего ночи.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил прилет через час.
– Прилет. Есть пострадавшие, – лаконично написал глава ОВА.
Всю информацию Сергей Лысак пообещал предоставить впоследствии.
В настоящее время на месте работают все службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Лысак
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко