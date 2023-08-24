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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла Днепр в День Независимости. Есть пострадавшие

Вибух
Фото: Depositphotos

24 августа, в День Независимости, российская армия обстреляла Днепр.

Взрывы в городе раздались в половине третьего ночи.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил прилет через час.

– Прилет. Есть пострадавшие, – лаконично написал глава ОВА.

Всю информацию Сергей Лысак пообещал предоставить впоследствии.

В настоящее время на месте работают все службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Война в Украине, Взрыв, Днепр, Російська агресія, РФ
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Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
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