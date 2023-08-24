РФ обстріляла Дніпро в День Незалежності. Є постраждалі
24 серпня, у День Незалежності, російська армія обстріляла Дніпро.
Вибухи в місті пролунали о пів на третю ночі.
Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив приліт за годину.
– Приліт. Є постраждалі, – лаконічно написав очільник ОВА.
Усю інформацію Сергій Лисак пообіцяв надати згодом.
Наразі на місці працюють усі служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Лисак
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