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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Запорожье в День независимости: что известно

Взрывы в Запорожье в День независимости: что известно
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремел взрыв во время ракетной опасности.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

По предварительной информации, Россия, вероятно, атаковала Запорожье баллистической ракетой.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки Запорожья российскими ракетами.

Впоследствии, в 22:51, корреспонденты Суспільного сообщили о повторных взрывах в городе.

Сейчас информация о типе вооружения и количестве ударов — отсутствует.

Также информацию о взрывах не комментировали представители ни местной власти, ни областной.

Вместе с тем, в Запорожской областной военной администрации перед первыми сообщениями о взрывах сообщали, что из-за активности тактической авиации противника существует угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, ВСУ
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