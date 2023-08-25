Взрывы в Запорожье в День независимости: что известно
В Запорожье прогремел взрыв во время ракетной опасности.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.
По предварительной информации, Россия, вероятно, атаковала Запорожье баллистической ракетой.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки Запорожья российскими ракетами.
Впоследствии, в 22:51, корреспонденты Суспільного сообщили о повторных взрывах в городе.
Сейчас информация о типе вооружения и количестве ударов — отсутствует.
Также информацию о взрывах не комментировали представители ни местной власти, ни областной.
Вместе с тем, в Запорожской областной военной администрации перед первыми сообщениями о взрывах сообщали, что из-за активности тактической авиации противника существует угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.
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