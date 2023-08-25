Вибухи у Запоріжжі в День незалежності: що відомо

У Запоріжжі пролунав вибух під час ракетної небезпеки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

За попередньою інформацією, Росія, ймовірно, атакувала Запоріжжя балістичною ракетою.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки Запоріжжя російськими ракетами.

Згодом, о 22:51, кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи в місті.

Наразі інформація про тип озброєння та кількість ударів – відсутня.

Також інформацію про вибухи не коментували представники ані місцевої влади, ані обласної.

Разом із тим, у Запорізькій обласній військовій адміністрації перед першими повідомленнями про вибухи повідомляли, що через активність тактичної авіації противника існує загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.

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