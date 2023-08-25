Вибухи у Запоріжжі в День незалежності: що відомо
У Запоріжжі пролунав вибух під час ракетної небезпеки.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.
За попередньою інформацією, Росія, ймовірно, атакувала Запоріжжя балістичною ракетою.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки Запоріжжя російськими ракетами.
Згодом, о 22:51, кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи в місті.
Наразі інформація про тип озброєння та кількість ударів – відсутня.
Також інформацію про вибухи не коментували представники ані місцевої влади, ані обласної.
Разом із тим, у Запорізькій обласній військовій адміністрації перед першими повідомленнями про вибухи повідомляли, що через активність тактичної авіації противника існує загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.
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