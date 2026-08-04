Днем 4 августа российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области, в результате чего были ранены 22 человека.

Атака на Краматорск 4 августа: что известно

Как сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, под ударом оказался многоквартирный жилищный микрорайон.

На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки и устанавливающие окончательные масштабы разрушений.

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В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что около 10:17 российские оккупанты, вероятно, сбросили на Краматорские авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции. Одна из бомб попала в жилой дом в центре города.

Сначала сообщалось о 15 пострадавших — шести мужчинах в возрасте от 22 до 76 лет и девяти женщинах в возрасте от 18 до 74 лет. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Вадим Филашкин

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