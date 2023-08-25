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Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет

Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Фото: Depositphotos

В Варашском районе Ровенской области 23 августа произошла трагедия – 42-летняя женщина утопила своих сыновей 7 и 6 лет в местном карьере.

По данным следствия, во время купания мать погрузила старшего сына в воду и держала, пока мальчик не перестал сопротивляться.

Затем женщина вышла на берег, взяла за руку младшего сына, повела к деревянному помосту и толкнула его в воду. Там было глубоко, а мальчик не умел плавать. Она просто стояла и наблюдала, как тонет ее ребенок.

В полиции уточнили, что вскоре к водоему прибежал 37-летний отец: он смог достать одного из сыновей, однако реанимационные мероприятия не дали результата — мальчик умер. А другого ребенка достали водолазы.

Жительницу города Вараш задержали, она призналась в содеянном преступлении, ей объявлено подозрение в умышленном убийстве двух малолетних детей (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

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Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора
Убийство, Нацполиция, Офис генпрокурора, Ровенская область
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