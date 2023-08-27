Воздушные силы: на Запорожье приземлили два Шахеда
Представители подразделения Воздушного командования Восток уничтожили два ударных беспилотника типа Shahed в Запорожской области вечером 26 августа.
Обновлено 27 августа. О результате работы подразделения сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, что после девяти вечера 26 августа в Запорожье раздались взрывы.
К слову, руководитель областной военной администрации Юрий Малашко предупреждал об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Такая же информация поступала и от Воздушных сил ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, Юрий Малашко
Фото: ОК Юг