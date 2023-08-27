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Илья Нежигай, редактор ленты

Воздушные силы: на Запорожье приземлили два Шахеда

Дрон-камікадзе, Shahed

Представители подразделения Воздушного командования Восток уничтожили два ударных беспилотника типа Shahed в Запорожской области вечером 26 августа.

Обновлено 27 августа. О результате работы подразделения сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, что после девяти вечера 26 августа в Запорожье раздались взрывы.

К слову, руководитель областной военной администрации Юрий Малашко предупреждал об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Такая же информация поступала и от Воздушных сил ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Юрий Малашко

Фото: ОК Юг

Взрыв, Запорожье, Запорожская область, Російська агресія
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