Повітряні сили: на Запоріжжі приземлили два Шахеди
Представники підрозділу Повітряного командування Схід знищили два ударних безпілотники типу Shahed у Запорізькій області ввечері 26 серпня.
Оновлено 27 серпня. Про результат роботи підрозділу повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, що після дев’ятої вечора 26 серпня в Запоріжжі пролунали вибухи.
До слова, керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко попереджав про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Така ж інформація надходила й від Повітряних сил ЗСУ.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Юрій Малашко
Фото: ОК Південь