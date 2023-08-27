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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Повітряні сили: на Запоріжжі приземлили два Шахеди

Дрон-камікадзе, Shahed

Представники підрозділу Повітряного командування Схід знищили два ударних безпілотники типу Shahed у Запорізькій області ввечері 26 серпня.

Оновлено 27 серпня. Про результат роботи підрозділу повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що після дев’ятої вечора 26 серпня в Запоріжжі пролунали вибухи.

До слова, керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко попереджав про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Така ж інформація надходила й від Повітряних сил ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Юрій Малашко

Фото: ОК Південь

Вибух, Запоріжжя, Запорізька область, Російська агресія
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