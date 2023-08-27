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Татьяна Забожко, редактор ленты

За ночь уничтожено четыре крылатые ракеты – Воздушные силы

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 27 августа Воздушные силы уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555.

Вражеские боеприпасы были приземлены в центральных и северных областях Украины.

По предварительной информации от руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, две из них были ликвидированы над Черкасчиной.

Об уничтожении всех ракет, направлявшихся в столицу, сообщал и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Что известно о ночном обстреле

Крылатые ракеты выпустили пять самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Енгельс

Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Воздушные силы уничтожили половину из них.

Остальные цели, предполагают украинские защитники, были ложными, поскольку информации о попадании не поступало.

Знищення повітряних цілей 27 серпня 2023

Фото: Воздушные силы ВСУ

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец, КГВА

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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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