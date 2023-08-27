За ночь уничтожено четыре крылатые ракеты – Воздушные силы
Ночью 27 августа Воздушные силы уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555.
Вражеские боеприпасы были приземлены в центральных и северных областях Украины.
По предварительной информации от руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, две из них были ликвидированы над Черкасчиной.
Об уничтожении всех ракет, направлявшихся в столицу, сообщал и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Что известно о ночном обстреле
Крылатые ракеты выпустили пять самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.
Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Воздушные силы уничтожили половину из них.
Остальные цели, предполагают украинские защитники, были ложными, поскольку информации о попадании не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец, КГВА