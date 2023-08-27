Тетяна Забожко, редакторка стрічки
За ніч знищено чотири крилаті ракети – Повітряні сили
Уночі 27 серпня Повітряні сили знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.
Ворожі боєприпаси було приземлено в центральних та північних областях України.
Крилаті ракети випустили п’ять літаків стратегічної авіації із повітряного простору РФ у районі Енгельса.
Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Повітряні сили знищили половину з них.
Решта цілей, припускають українські захисники, були хибними, оскільки інформації про влучання не надходило.
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