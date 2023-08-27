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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

За ніч знищено чотири крилаті ракети – Повітряні сили

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 27 серпня Повітряні сили знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.

Ворожі боєприпаси було приземлено в центральних та північних областях України.

Крилаті ракети випустили п’ять літаків стратегічної авіації із повітряного простору РФ у районі Енгельса.

Енгельс

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Повітряні сили знищили половину з них.

Решта цілей, припускають українські захисники, були хибними, оскільки інформації про влучання не надходило.

Знищення повітряних цілей 27 серпня 2023

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