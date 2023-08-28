На Харьковщине чиновники военкомата присвоили почти 700 тыс. грн так называемых боевых

В Харьковской области начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководитель группы связи этого же военкомата разоблачены в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Подозреваемые разработали схему присвоения выплат военнослужащим, в том числе дополнительных вознаграждений якобы за участие в боевых действиях.

Для этого они включили в личный состав человека, не проходившего военную службу, начисляли ему денежное довольствие, премии и дополнительные выплаты.

Следователи выяснили, что на эту роль согласилась знакомая начальника военкомата, которая фактически не выполняла функциональные обязанности и не выходила на службу.

С марта 2022 года по июль 2023 года чиновники успели завладеть более 680 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении от должностей.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Недавно в Николаевской области ГБР объявило подозрение командиру одной из воинских частей, который продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые по три месяца не появлялись на службе.

Такими действиями полковник нанес ущерб государству на 5,4 млн грн.

Источник : Офис генпрокурора

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