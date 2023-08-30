Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Работники Государственного бюро расследований обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельник Винницкой области.
Как выяснили следователи, с февраля 2023 года представители военно-врачебных комиссий (ВВК) наладили преступную схему по продаже липовых справок о непригодности к службе в армии.
Расценки на такие справки начинались от $3 тыс. За эти средства врачи ставили ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных мужчин.
— ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города. Кроме того, есть основания полагать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые на самом деле являются непригодными к службе, — сообщили в ведомстве.
30 августа 2023 года работники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.
Во время него были обнаружены и изъяты:
- средства связи;
- служебная документация;
- черновые записи;
- денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями.
Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц или соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.