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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий

Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельник Винницкой области.

Как выяснили следователи, с февраля 2023 года представители военно-врачебных комиссий (ВВК) наладили преступную схему по продаже липовых справок о непригодности к службе в армии.

Расценки на такие справки начинались от $3 тыс. За эти средства врачи ставили ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных мужчин.

— ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города. Кроме того, есть основания полагать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые на самом деле являются непригодными к службе, — сообщили в ведомстве.

30 августа 2023 года работники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.

Во время него были обнаружены и изъяты:

  • средства связи;
  • служебная документация;
  • черновые записи;
  • денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями.
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий
Продавали справки о непригодности. В Винницкой области ГБР проверяет одну из военно-врачебных комиссий

Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц или соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: ГБР
Война в Украине, Винницкая область, ГБР, мобілізація, Украинская армия
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