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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій

Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань виявили махінації з висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільник Вінницької області.

Як з’ясували слідчі, з лютого 2023 року представники військово-лікарських комісій (ВЛК) налагодили злочинну схему з продажу липових довідок про непридатність до служби в армії.

Розцінки на такі довідки починалися від $3 тис. За ці кошти лікарі ставили неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних чоловіків.

– ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та представників інших медичних установ міста. Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби, – повідомили у відомстві. 

30 серпня 2023 року працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. 

Під час нього було виявлено та вилучено:

  • засоби зв’язку; 
  • службова документація; 
  • чорнові записи; 
  • грошові кошти невідомого походження у гривні та іноземній валюті на загальну суму в понад 70 тис. грн в окремих конвертах із прізвищами. 
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій

 

Попередня кваліфікація правопорушення: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб або поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, Вінницька область, ДБР, мобілізація, Українська армія
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