Продавали довідки про непридатність. На Вінничині ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій
Працівники Державного бюро розслідувань виявили махінації з висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільник Вінницької області.
Як з’ясували слідчі, з лютого 2023 року представники військово-лікарських комісій (ВЛК) налагодили злочинну схему з продажу липових довідок про непридатність до служби в армії.
Розцінки на такі довідки починалися від $3 тис. За ці кошти лікарі ставили неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних чоловіків.
– ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівництва ВЛК та представників інших медичних установ міста. Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є непридатними до служби, – повідомили у відомстві.
30 серпня 2023 року працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону.
Під час нього було виявлено та вилучено:
- засоби зв’язку;
- службова документація;
- чорнові записи;
- грошові кошти невідомого походження у гривні та іноземній валюті на загальну суму в понад 70 тис. грн в окремих конвертах із прізвищами.
Попередня кваліфікація правопорушення: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб або поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.