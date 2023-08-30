Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА

Дрон-камікадзе, Shahed

30 августа российские войска атаковали дронами-камикадзе один из объектов инфраструктуры Житомирской области.

Пожар, вспыхнувший из-за падения обломков сбитого беспилотника, локализовали спасатели.

В настоящее время, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко, место происшествия обследуют представители правоохранительных органов.

Жертв и пострадавших нет.

Информация о масштабе повреждений уточняется.

Источник: Виталий Бунечко

Фото: ОК Юг

Житомирская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Авиакатастрофа на Житомирщине: ГБР начало расшифровку черных ящиков
авіакатастрофа на Житомирщині
В Киеве простились с легендарным пилотом Джусом
Авиакатастрофа в Житомирской области: пилотам посмертно присвоены воинские звания
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области
авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Игры
Видео
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

Мария Малевская
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь