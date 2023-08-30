РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА

Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

29 августа, 17:05

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