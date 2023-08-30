Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ атаковала объект инфраструктуры Житомирской области – ОВА
30 августа российские войска атаковали дронами-камикадзе один из объектов инфраструктуры Житомирской области.
Пожар, вспыхнувший из-за падения обломков сбитого беспилотника, локализовали спасатели.
В настоящее время, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко, место происшествия обследуют представители правоохранительных органов.
Жертв и пострадавших нет.
Информация о масштабе повреждений уточняется.
Источник: Виталий Бунечко
Фото: ОК Юг
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