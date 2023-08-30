РФ атакувала об’єкт інфраструктури Житомирщини – ОВА

30 серпня російські війська атакували Житомирську область дронами-камікадзе.

Частину повітряних цілей сили протиповітряної оборони знищили.

Уламки збитого безпілотника частково пошкодили об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Осередки займання, що виникли через ворожу атаку, рятувальники оперативно ліквідували.

Місце події наразі обстежують представники правоохоронних органів.

Жертв та постраждалих немає.

Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Бунечко

Фото: ОК Південь

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