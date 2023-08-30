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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оперся на москитную сетку: на Киевщине из окна выпал 2-летний мальчик

Оперся на москитную сетку: на Киевщине из окна выпал 2-летний мальчик
Фото: Pixabay

30 августа в селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик.

Об этом в Telegram сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.

Оперся на москитную сетку: на Киевщине из окна выпал 2-летний мальчик

Фото: Андрей Небытов

— Уважаемые родители, лето — это время открытых окон. Позаботьтесь о безопасности детей, не оставляйте малышей без присмотра. Помните, москитная сетка не защищает, устанавливайте блокираторы окон, сделайте так, чтобы ребенок не имел доступа к окну, — отметил Небытов.

К слову, в селе Копачев Обуховского района расследуют обстоятельства гибели 14-летнего парня.

Киевская область, Полиция
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