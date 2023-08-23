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Предварительная версия гибели — самоубийство. В Киевской области нашли тело 14-летнего парня

Предварительная версия гибели — самоубийство. В Киевской области нашли тело 14-летнего парня

В селе Копачев Обуховского района расследуют обстоятельства гибели 14-летнего парня.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Тело несовершеннолетнего обнаружили полицейские в отдаленной части села, вблизи высоковольтной башни.

— Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Предварительная версия гибели — самоубийство, — говорится в сообщении.

Небытов также призвал родителей уделять внимание детям и не оставлять их наедине со своими проблемами.

Ранее в поселке Городище Бориспольского района обнаружили тело девятилетнего мальчика, который исчез накануне вблизи реки Рось.

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Предварительная версия гибели — самоубийство. В Киевской области нашли тело 14-летнего парня

Источник, фото: Андрей Небытов

Киевская область, Полиция
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