Предварительная версия гибели — самоубийство. В Киевской области нашли тело 14-летнего парня
В селе Копачев Обуховского района расследуют обстоятельства гибели 14-летнего парня.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
Тело несовершеннолетнего обнаружили полицейские в отдаленной части села, вблизи высоковольтной башни.
— Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Предварительная версия гибели — самоубийство, — говорится в сообщении.
Небытов также призвал родителей уделять внимание детям и не оставлять их наедине со своими проблемами.
Ранее в поселке Городище Бориспольского района обнаружили тело девятилетнего мальчика, который исчез накануне вблизи реки Рось.
Источник, фото: Андрей Небытов
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