Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна випав 2-річний хлопчик

30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

– Шановні батьки, літо – це час відкритих вікон. Подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду. Пам’ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте блокіратори вікон, зробіть так, аби дитина не мала доступу до вікна, – наголосив Нєбитов.

До речі, у селі Копачів Обухівського району розслідують обставини загибелі 14-річного хлопця.

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