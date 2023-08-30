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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна випав 2-річний хлопчик

Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна випав 2-річний хлопчик
Фото: Pixabay

30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

Сперся на москітну сітку: на Київщині з вікна випав 2-річний хлопчик

Фото: Андрій Нєбитов

– Шановні батьки, літо – це час відкритих вікон. Подбайте про безпеку дітей, не залишайте малечу без нагляду. Пам’ятайте, москітна сітка не захищає, встановлюйте блокіратори вікон, зробіть так, аби дитина не мала доступу до вікна, – наголосив Нєбитов.

До речі, у селі Копачів Обухівського району розслідують обставини загибелі 14-річного хлопця.

Київська область, Поліція
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