Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто

В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто

В Самборе Львовской области сильный ветер повалил дерево на автомобиль Renault Trafik, в салоне которого были родители и двое их маленьких сыновей.

О чрезвычайной ситуации, которая произошла на улице Котляревского, 3 накануне вечером, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили 30 августа.

По данным спасателей, дерево упало на автомобиль, как только семья припарковалась возле дома.

Выйти из машины люди не успели, однако смогли известить о случившемся спасателям.

Те, прибыв на вызов, срезали ветки дерева и освободили из автомобиля 38-летнюю мать, 37-летнего отца и двух сыновей, которым всего год и четыре года.

Медицинская помощь семье, к счастью, не понадобилась.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
ДСНС, Львовская область, Надзвичайні новини, Происшествия, Погода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда начнется похолодание в Украине: прогноз синоптиков
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
Грозовые дожди и постепенное снижение температуры: прогноз погоды на неделю
Гроза, блискавка
Аномальная жара: в Киеве зафиксировали за сутки три температурных рекорда
спека люди у воді
Начало осени порадует теплом: какой будет погода в сентябре
Погода на вересень 2023
В правительстве решили уволить главу ГСЧС Украины – Клименко
Сергій Крук
Игры
Видео
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

Мария Малевская
Как комар вокруг слона! В Ужгороде смастерили багги — истребитель танков
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь