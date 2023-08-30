Татьяна Забожко, редактор ленты
В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто
В Самборе Львовской области сильный ветер повалил дерево на автомобиль Renault Trafik, в салоне которого были родители и двое их маленьких сыновей.
О чрезвычайной ситуации, которая произошла на улице Котляревского, 3 накануне вечером, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили 30 августа.
По данным спасателей, дерево упало на автомобиль, как только семья припарковалась возле дома.
Выйти из машины люди не успели, однако смогли известить о случившемся спасателям.
Те, прибыв на вызов, срезали ветки дерева и освободили из автомобиля 38-летнюю мать, 37-летнего отца и двух сыновей, которым всего год и четыре года.
Медицинская помощь семье, к счастью, не понадобилась.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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