В салоне была семья с малолетними детьми: в Самборе ветер повалил дерево на авто

В Самборе Львовской области сильный ветер повалил дерево на автомобиль Renault Trafik, в салоне которого были родители и двое их маленьких сыновей.

О чрезвычайной ситуации, которая произошла на улице Котляревского, 3 накануне вечером, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области сообщили 30 августа.

По данным спасателей, дерево упало на автомобиль, как только семья припарковалась возле дома.

Выйти из машины люди не успели, однако смогли известить о случившемся спасателям.

Те, прибыв на вызов, срезали ветки дерева и освободили из автомобиля 38-летнюю мать, 37-летнего отца и двух сыновей, которым всего год и четыре года.

Медицинская помощь семье, к счастью, не понадобилась.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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