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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку

У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку

У Самборі Львівської області сильний вітер повалив дерево на авто Renault Trafik, у салоні якого були батьки та двоє їхніх маленьких синів.

Про надзвичайну ситуацію, що сталась на вулиці Котляревського, 3 напередодні увечері, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили 30 серпня.

За даними рятувальників, дерево впало на автівку, щойно родина припаркувалась біля будинку.

Вийти з машини люди не встигли, однак змогли сповістити про те, що сталося, рятувальникам.

Останні, прибувши на виклик, зрізали гілки дерева та визволили з автомобіля 38-річну матір, 37-річного батька та двох їхніх синів, яким всього рік та чотири роки.

Медична допомога родині, на щастя, не знадобилася.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС, Львівська область, Надзвичайні новини, Надзвичайні події, Погода
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