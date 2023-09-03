Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
В субботу, 2 сентября, Россия обстрела Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого пострадали 4 человека, есть разрушения.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
— С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам, — написал он.
Среди пострадавших мужчины 40, 52 и 63 лет. Также ранения получила 60-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Лысак
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