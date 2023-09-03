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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые

Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые

В субботу, 2 сентября, Россия обстрела Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого пострадали 4 человека, есть разрушения.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

— С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам, — написал он.

Среди пострадавших мужчины 40, 52 и 63 лет. Также ранения получила 60-летняя женщина.

Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Фото: Сергій Лисак
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Фото: Сергій Лисак
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Фото: Сергій Лисак
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Фото: Сергій Лисак
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Фото: Сергій Лисак
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые
Повреждены дома и авто: из-за атаки РФ Днепропетровщины есть раненые

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область
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