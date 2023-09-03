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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені

Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені

У суботу, 2 вересня, Росія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждали 4 людини, є руйнування.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Зранку ворог п’ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив понад чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, – написав він.

Серед постраждалих чоловіки 40, 52 і 63 років. Також поранення отримала 60-річна жінка.

Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

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