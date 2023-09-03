Пошкоджено будинки та авто: через атаку РФ Дніпропетровщини є поранені
У суботу, 2 вересня, Росія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждали 4 людини, є руйнування.
Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
– Зранку ворог п’ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив понад чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілився по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, – написав він.
Серед постраждалих чоловіки 40, 52 і 63 років. Також поранення отримала 60-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Сергій Лисак
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