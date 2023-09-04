Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

дитина
Фото: Depositphotos

В понедельник, 4 сентября, в Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка.

Как выяснили следователи, мать привезла к бабушке в гости двухлетнюю дочь и четырехлетнего сына.

По словам пожилой женщины, она ненадолго оставила внуков одних и ушла в магазин.

За это время девочка, предположительно, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

Как рассказали в полиции, семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не находилась.

Сейчас следователи устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

— Правоохранители в очередной раз призывают родителей и лиц, их заменяющих, заботиться о безопасности детей. Не оставляйте малышей без присмотра, исключайте ее доступ к опасным предметам, веществам, окнам, если вы живете в многоэтажных домах. Помните, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка, — отмечают в полиции.

Напомним, 30 августа в селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.

Читайте также
В Полтаве ребенок застрял в почтомате
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

Источник: Нацполиция
Одесса, Полиция, Травма
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Жду мемов. Шольц показал травмированный глаз с пиратской повязкой
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Пир во время чумы: в сети возмутились массовыми гуляниями в Одессе на День города
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
пошуки хлопчика
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Швидка допомога
Под Киевом на берегу реки нашли обгоревшую 16-летнюю девушку: что произошло
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Несмотря на просьбы пересмотреть планы: более 30 тыс. хасидов приедут в Умань на Рош ха-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь