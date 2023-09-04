Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
В понедельник, 4 сентября, в Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка.
Как выяснили следователи, мать привезла к бабушке в гости двухлетнюю дочь и четырехлетнего сына.
По словам пожилой женщины, она ненадолго оставила внуков одних и ушла в магазин.
За это время девочка, предположительно, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.
Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.
Как рассказали в полиции, семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не находилась.
Сейчас следователи устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.
— Правоохранители в очередной раз призывают родителей и лиц, их заменяющих, заботиться о безопасности детей. Не оставляйте малышей без присмотра, исключайте ее доступ к опасным предметам, веществам, окнам, если вы живете в многоэтажных домах. Помните, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка, — отмечают в полиции.
Напомним, 30 августа в селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик.
Известно, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.
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