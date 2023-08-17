В Полтаве ребенок застрял в почтомате
В Полтаве ребенок залез в почтомат и не смог самостоятельно выбраться.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Полтавской области.
Указано, что сообщение об инциденте на ул. Небесной Сотни поступило спасателям 16 августа в 15:01.
Ребенка освободили с помощью аварийно-спасательного инструмента. К счастью, ребенок отделался лишь испугом.
Для проведения спасательных работ привлекалось четыре человека личного состава и одна специальная аварийно-спасательная машина.
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Источник, фото: ГУ ГСЧС в Полтавской области
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