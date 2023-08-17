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В Полтаве ребенок застрял в почтомате

В Полтаве ребенок застрял в почтомате

В Полтаве ребенок залез в почтомат и не смог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Полтавской области.

Указано, что сообщение об инциденте на ул. Небесной Сотни поступило спасателям 16 августа в 15:01.

Ребенка освободили с помощью аварийно-спасательного инструмента. К счастью, ребенок отделался лишь испугом.

В Полтаве ребенок застрял в почтомате

ГУ ГСЧС в Полтавской области

Для проведения спасательных работ привлекалось четыре человека личного состава и одна специальная аварийно-спасательная машина.

Ранее в Волынской области на озере Свитязь водолазы спасли отдыхающих, которые не смогли справиться с управлением катамаранами из-за внезапного осложнения погодных условий и шквального ветра.

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Источник, фото: ГУ ГСЧС в Полтавской области

Полтава, поштові посилки
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