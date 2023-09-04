Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка
У понеділок, 4 вересня, в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка.
Як з’ясували слідчі, мати привезла до бабусі в гості дворічну доньку та чотирирічного сина.
Зі слів літньої жінки, вона ненадовго залишила онуків самих і пішла до магазину.
За цей час дівчинка, ймовірно, забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна.
Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.
Як розповіли у поліції, родина раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів і на обліку соціальних служб не перебувала.
Наразі слідчі встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
– Правоохоронці вкотре закликають батьків та осіб, що їх замінюють, дбати про безпеку дітей. Не залишайте малечу без нагляду, унеможливлюйте її доступ до небезпечних предметів, речовин, вікон, якщо ви живете у багатоповерхових будинках. Пам’ятайте, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини, – наголошують у поліції.
Нагадаємо, 30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.
Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.
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