Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка

У понеділок, 4 вересня, в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка.

Як з’ясували слідчі, мати привезла до бабусі в гості дворічну доньку та чотирирічного сина.

Зі слів літньої жінки, вона ненадовго залишила онуків самих і пішла до магазину.

За цей час дівчинка, ймовірно, забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна.

Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.

Як розповіли у поліції, родина раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів і на обліку соціальних служб не перебувала.

Наразі слідчі встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

– Правоохоронці вкотре закликають батьків та осіб, що їх замінюють, дбати про безпеку дітей. Не залишайте малечу без нагляду, унеможливлюйте її доступ до небезпечних предметів, речовин, вікон, якщо ви живете у багатоповерхових будинках. Пам’ятайте, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини, – наголошують у поліції.

Нагадаємо, 30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.

Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.