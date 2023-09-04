Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
В Кропивницком погибли супруги, спасая собаку из выгребной ямы.
Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.
Как рассказывают друзья погибших в соцсетях, Юлия и Валерий Чумаки спасали свою собаку, которая упала в канализационный люк, и провалились туда.
Они погибли от ядовитых веществ и газов. У супругов остался сын.
Местное издание Кировоградская Правда пишет, что знакомая Юлии Наталья рассказала, что погибшая занималась танцами, была фотографом и практиковала психологию. Она очень любила жизнь.
— Она рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне… что он у них замечательный. О том, что любят с мужем путешествовать, и как появляется возможность, то куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас, — рассказала Наталья.
Напомним, в Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка, которую бабушка оставила одну дома с четырехлетним братом, пока ходила в магазин.
Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.
Фото: Кіровоградська правда
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