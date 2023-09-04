Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги

Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги

В Кропивницком погибли супруги, спасая собаку из выгребной ямы.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Как рассказывают друзья погибших в соцсетях, Юлия и Валерий Чумаки спасали свою собаку, которая упала в канализационный люк, и провалились туда.

Они погибли от ядовитых веществ и газов. У супругов остался сын.

Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги

Фото: Кіровоградська правда

Местное издание Кировоградская Правда пишет, что знакомая Юлии Наталья рассказала, что погибшая занималась танцами, была фотографом и практиковала психологию. Она очень любила жизнь.

— Она рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне… что он у них замечательный. О том, что любят с мужем путешествовать, и как появляется возможность, то куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас, — рассказала Наталья.

Напомним, в Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка, которую бабушка оставила одну дома с четырехлетним братом, пока ходила в магазин.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела.

Читайте также
Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги

Фото: Кіровоградська правда

Кировоградская область, Кропивницкий, Полиция, Смерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Затолкал в туалетную кабинку. В Киеве мужчина пытался изнасиловать 12-летнего мальчика
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
дитина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
пошуки хлопчика
Стрельба в Днепре: в деле ГБР девушка погибшего, скорее всего, будет проходить как свидетель
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Швидка допомога

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Несмотря на просьбы пересмотреть планы: более 30 тыс. хасидов приедут в Умань на Рош ха-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь