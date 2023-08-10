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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ

Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ

В результате ракетного удара по Запорожью вечером 9 августа погибли две девушки-певицы, Светлане и Кристине было 19 и 21 год.

Об этом в телемарофоне Єдині новини сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— К сожалению, у нас уже трое погибших. Это 43-летний мужчина и две девочки – 19 лет и 21 года, которые накануне буквально пели перед этим магазином, куда почти рядом влетела ракета, — сказал он.

Известно, что погибшие недавно создали группу и собирали деньги на помощь украинским защитникам. Родители девушек защищают Запорожское направление.

В сети также появилось видео, на котором девушки поют за час до прилета по городу.

Напомним, что российские войска ударили ракетой Х-35 по жилому кварталу Запорожья. В результате обстрела были разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе города.

Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла.

Фото: Виктория Книш/Facebook

Война в Украине, загиблі, Запорожье, ракетний удар, Російська агресія
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Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ
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