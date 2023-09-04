Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
У Кропивницькому загинуло подружжя, рятуючи собаку з вигрібної ями.
Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.
Як розповідають друзі загиблих у соцмережах, Юлія і Валерій Чумаки рятували свою собаку, яка впала у каналізаційний люк, і провалилися туди.
Вони загинули від отруйних речовин і газів. У подружжя залишився син.
Місцеве видання Кіровоградська Правда пише, що знайома Юлії Наталія розповіла, що загибла займалась танцями, була фотографом і практикувала психологію. Вона дуже любила життя.
– Вона розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати, і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз, – розповіла Наталія.
Нагадаємо, в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка, яку бабуся лишила саму вдома з чотирирічним братом, поки ходила у магазин.
Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.
Фото: Кіровоградська правда
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна