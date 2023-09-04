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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя

Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя

У Кропивницькому загинуло подружжя, рятуючи собаку з вигрібної ями. 

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

Як розповідають друзі загиблих у соцмережах, Юлія і Валерій Чумаки рятували свою собаку, яка впала у каналізаційний люк, і провалилися туди. 

Вони загинули від отруйних речовин і газів. У подружжя залишився син.

Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя

Фото: Кіровоградська правда

Місцеве видання Кіровоградська Правда пише, що знайома Юлії Наталія розповіла, що загибла займалась танцями, була фотографом і практикувала психологію. Вона дуже любила життя.

– Вона розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати, і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз, – розповіла Наталія.

Нагадаємо, в Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка, яку бабуся лишила саму вдома з чотирирічним братом, поки ходила у магазин.

Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.

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Фото: Кіровоградська правда

Кіровоградська область, Кропивницький, Поліція, Смерть
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