Тело нашли в классном шкафу: в Сеуле 23-летняя учительница покончила с собой

18 июля в одной из школ начальных классов Сеула Южной Кореи в классном шкафу нашли тело 23-летней учительницы, которая проработала на своей должности несколько месяцев. Эксперты пришли к выводу, что она покончила с собой.

Двоюродный брат покойной учительницы рассказал, что он нашел сотни дневниковых записей и текстовых сообщений, которые погибшая сделала за несколько месяцев до самоубийства. Все они указывают на то, что молодую учительницу засыпали жалобами родители ее учеников.

Погибшая занималась, среди прочего, вопросами буллинга, но за “проблемных чад” начали заступаться родители, оказывая давление на учительницу.

Самоубийство молодой учительницы спровоцировало ожесточенные дебаты относительно современного положения педагогов в Южной Корее, педагоги даже вышли бастовать. Уже несколько недель десятки тысяч корейских учителей протестуют, требуя улучшения защиты на работе. Они говорят, что родители учеников часто доводят их до нервного срыва, звоня на личные номера каждый час, а также в выходные, непрерывно и несправедливо жалуясь.

Десятки тысяч учителей утверждают, что они настолько боятся обвинений в жестокости, что не могут наказать своих учеников или вмешаться, когда они нападают друг на друга.

— Мы, учителя, чувствуем себя крайне бесправными. И это очень утомительно, — говорит один из педагогов.

Источник : BBC

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