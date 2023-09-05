Тіло знайшли у класній шафі: у Сеулі 23-річна вчителька наклала на себе руки

18 липня в одній зі шкіл початкових класів Сеула Південної Кореї у класній шафі знайшли тіло 23-річної вчительки, яка пропрацювала в цій посаді кілька місяців. Експерти дійшли висновку, що вона наклала на себе руки.

Двоюрідний брат покійної вчительки розповів, що він знайшов сотні щоденникових записів та текстових повідомлень, які загибла зробила за кілька місяців до самогубства. Всі вони вказують на те, що молоду вчительку засипали скаргами батьки її учнів.

Загибла займалася, з-поміж іншого, питаннями булінгу, але за “проблемних чад” почали заступатися батьки, чинячи тиск на вчительку.

Самогубство молодої вчительки спровокувало запеклі дебати щодо сучасного становища педагогів у Південній Кореї, освітяни навіть вийшли страйкувати. Вже кілька тижнів десятки тисяч корейських вчителів протестують, вимагаючи покращення захисту на роботі. Вони кажуть, що батьки учнів часто доводять їх до нервового зриву, телефонуючи на особисті номери щогодини, а також у вихідні, безперервно й несправедливо скаржачись.

Десятки тисяч вчителів стверджують, що вони настільки бояться звинувачень у жорстокості, що не можуть покарати своїх учнів або втрутитися, коли вони нападають один на одного.

-Ми, вчителі, почуваємося вкрай безправними. І це дуже виснажливо, – каже один з педагогів.

Джерело : BBC

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