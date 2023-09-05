Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ

В Харькове сотрудники СБУ задержали местную жительницу, которая корректировала удары РФ по стратегическим объектам города.

Следователи установили, что именно по ее координатам летом 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли.

Она просто сделала селфи на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила российским спецслужбам. Причем выяснилось, что она работает на этом предприятии.

ФСБ завербовало харьковчанку еще до начала полномасштабного вторжения во время поездки в Москву.

А после 24 февраля 2022-го на нее вышел представитель спецслужбы страны-агрессора и поставил задачу передавать геолокации подразделений ВСУ и критической инфраструктуры в Харькове.

Общение с куратором происходило через популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла телефоны.

Для передачи координат она снимала себя на фоне определенных объектов, отправляла фото в ФСБ и сразу удаляла их с телефона.

Чтобы отвлечь от себя подозрения в подрывной деятельности, женщина в соцсетях демонстративно критиковала военно-политическое руководство РФ.

Однако это ей не помогло. Предательницу задержали во время выполнения очередного задания от врага.

Злоумышленнице объявлено подозрение, сейчас она под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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