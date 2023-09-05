Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ

У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Фото: СБУ

В Харькове сотрудники СБУ задержали местную жительницу, которая корректировала удары РФ по стратегическим объектам города.

Следователи установили, что именно по ее координатам летом 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли.

Она просто сделала селфи на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила российским спецслужбам. Причем выяснилось, что она работает на этом предприятии.

ФСБ завербовало харьковчанку еще до начала полномасштабного вторжения во время поездки в Москву.

А после 24 февраля 2022-го на нее вышел представитель спецслужбы страны-агрессора и поставил задачу передавать геолокации подразделений ВСУ и критической инфраструктуры в Харькове.

Общение с куратором происходило через популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла телефоны.

Для передачи координат она снимала себя на фоне определенных объектов, отправляла фото в ФСБ и сразу удаляла их с телефона.

Чтобы отвлечь от себя подозрения в подрывной деятельности, женщина в соцсетях демонстративно критиковала военно-политическое руководство РФ.

Однако это ей не помогло. Предательницу задержали во время выполнения очередного задания от врага.

Злоумышленнице объявлено подозрение, сейчас она под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также
Не успел сбежать в Приднестровье: СБУ задержала бывшего боевика “ДНР”
СБУ затримала колишнього бойовика ДНР

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не то, чего ожидали. Эксперт оценил переговоры Эрдогана и Путина о зерновой сделке
Ердоган та Путін
Оккупанты после взрывов под Москвой начали ловить БпЛА над Крымом
БПЛА безпілотник
Путин не получил желаемого, поэтому РФ может готовить новые удары по Югу — Гуменюк
Наталія Гуменюк
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.09.2023
DeepStateMap
Подорвали главу таможни “ЛНР” Афанасьевского
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (04.09.2023)
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (04.09.2023)
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)
Делала селфи возле объектов. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь