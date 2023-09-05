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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Робила селфі біля об’єктів. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ

У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Фото: СБУ

У Харкові співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка коригувала удари РФ по стратегічних об’єктах міста.

Слідчі встановили, що саме за її координатами влітку 2022 року окупанти завдали ракетного удару по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі.

Вона просто зробила селфі на тлі промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості та відправила російським спецслужбам. Причому з’ясувалося, що вона працює на цьому підприємстві.

ФСБ завербувало харків’янку ще до початку повномасштабного вторгнення під час поїздки до Москви.

А після 24 лютого 2022-го на неї вийшов представник спецслужби країни-агресора та поставив завдання передавати геолокації підрозділів ЗСУ та критичної інфраструктури у Харкові.

Спілкування з куратором відбувалося через популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала телефони.

Для передавання координат вона знімала себе на тлі визначених об’єктів, відправляла фото до ФСБ і відразу видаляла їх з телефону.

Щоб відвернути від себе підозри у підривній діяльності, жінка у соцмережах демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ.

Проте це їй не допомогло. Зрадницю затримали під час виконання чергового завдання від ворога.

Зловмисниці оголошено підозру, зараз вона під вартою, їй загрожує до 12 років в’язниці.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ, Харків
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