Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Пожар и разбитые дома: что известно о ночном обстреле Кривого Рога
Происшествия
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы

Атака дронів
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы атаки ударных дронов Shahed.

— Внимание! Запорожская область — угроза применения ударных БПЛА, — сообщают Воздушные силы Украины.

Взрывы в Запорожье 14 сентября 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Запорожье, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждают об угрозе БПЛА
Дрони Shahed
Угроза атаки дронами: в Днепре прогремели взрывы
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
МИД Румынии вызывает посла РФ и консультируется с НАТО из-за новых обломков дрона
Румунія
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Отправьте больше танков: тяжелораненый немецкий волонтер призвал усилить поддержку Украины
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь