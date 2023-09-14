Попередньо, працює ППО: у Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу атаки ударних дронів Shahed.
– Увага! Запорізька область – загроза застосування ударних БПЛА, – повідомляють Повітряні сили України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко