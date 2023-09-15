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Юлия Захарченко, редактор ленты

Инцидент с патрульными в Днепре: суд избрал меру пресечения подозреваемой

Инцидент с патрульными в Днепре: суд избрал меру пресечения подозреваемой
Фото: Нацполиция

В Днепре в Бабушкинском районном суде избрали меру пресечения женщине, которая была участницей инцидента с патрульными полицейскими 29 августа, когда застрелили мужчину. Суд избрал подозреваемой домашний арест на 60 суток (с 21:00 до 7:00).

Об этом сообщают журналисты, которые находились в зале во время судебного заседания. По словам корреспондентов, прокурор просил о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой, а участница инцидента просила отпустить ее под личное обязательство.

— Никуда убегать от правосудия я не думала, и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю, — цитируют журналисты слова женщины.

По словам подозреваемой, патрульный полицейский якобы не предоставил ей своего удостоверения. Она утверждает, что не собиралась убегать после того, как правоохранители остановили автомобиль.

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Судья частично удовлетворил просьбу прокурора, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток. Прокуроры и подозреваемая женщина от дополнительных комментариев отказались.

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Источник: Суспільне
Днепр, Патрульная полиция, поліцейські, Суд
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