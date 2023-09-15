Инцидент с патрульными в Днепре: суд избрал меру пресечения подозреваемой
В Днепре в Бабушкинском районном суде избрали меру пресечения женщине, которая была участницей инцидента с патрульными полицейскими 29 августа, когда застрелили мужчину. Суд избрал подозреваемой домашний арест на 60 суток (с 21:00 до 7:00).
Об этом сообщают журналисты, которые находились в зале во время судебного заседания. По словам корреспондентов, прокурор просил о домашнем ночном аресте (с 20:00 до 8:00) для подозреваемой, а участница инцидента просила отпустить ее под личное обязательство.
— Никуда убегать от правосудия я не думала, и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю, — цитируют журналисты слова женщины.
По словам подозреваемой, патрульный полицейский якобы не предоставил ей своего удостоверения. Она утверждает, что не собиралась убегать после того, как правоохранители остановили автомобиль.
Судья частично удовлетворил просьбу прокурора, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток. Прокуроры и подозреваемая женщина от дополнительных комментариев отказались.
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