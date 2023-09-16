Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
В субботу, 16 сентября, на выезде из Киева произошло масштабное ДТП при участии пяти автомобилей.
Об усложнении движения из-за этого инцидента сообщили в Патрульной полиции Киева.
Там отметили, что ДТП произошло на Берестейском шоссе (Святошинский район), на выезде из города.
До недавнего времени эта трасса называлась Брест-Литовским шоссе, а “в народе” ее называют Житомирской трассой, поскольку это магистраль на пути к Житомиру.
В полиции Киева сообщили Фактам ICTV, что масштабная авария произошла из-за водителя автомобиля Volkswagen, решившего совершить объезд. Его госпитализировали.
Другие участники ДТП не получили значительных травм. Врачи оказали им помощь на месте происшествия.
– Произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Предварительно известно, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершал объезд по обочине и задел попутные автомобили. Он госпитализирован. Другие участники аварии не получили телесных повреждений, они были осмотрены на месте, — отметила начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис.
На месте аварии продолжается оформление ДТП, следователи устанавливают все детали.
Между тем, киевские паблики публикуют фото и видео с места инцидента.
На кадрах можно заметить разбитые автомобили, обломки транспортных средств разбросаны прямо на дороге.
На место происшествия прибыло много машин скорой помощи и полиции.
В сети сообщают, что автомобили столкнулись в районе санатория Победа. ДТП значительно усложнило движение в направлении Житомира.
Фото: Telegram-канал Реальный Киев
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