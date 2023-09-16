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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП

ДТП на Житомирській трасі, Київ

У суботу, 16 вересня, на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП за участі п’ятьох автомобілів.

Про ускладнення руху через цей інцидент повідомили в Патрульній поліції Києва.

Там зазначили, що ДТП сталася на Берестейському шосе (Святошинський район), на виїзді з міста.

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Донедавна ця траса мала назву Брест-Литовське шосе, а “в народі” її називають Житомирською трасою, оскільки це магістраль на шляху до Житомира.

У поліції Києва повідомили Фактам ICTV, що масштабна аварія сталася через водія автомобіля Volkswagen, який вирішив здійснити об’їзд. Його госпіталізували.

Інші учасники ДТП не зазнали значних травм. Лікарі надали їм допомогу на місці пригоди.

– Сталася ДТП за участю п’яти автівок. Попередньо відомо, що водій автомобіля Volkswagen Transporter скоював об’їзд по узбіччю і зачепив попутні авто. Його госпіталізовано. Інші учасники автопригоди не отримали тілесних ушкоджень, вони були оглянуті на місці, – зазначила начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс.

На місці аварії ще триває оформлення ДТП, слідчі встановлюють усі деталі.

Тим часом київські пабліки публікують фото та відео з місця інциденту.

На кадрах можна помітити розтрощені автомобілі, уламки транспортних засобів розкидані просто на дорозі.

На місце пригоди прибуло багато машин швидкої допомоги та поліції.

У мережі повідомляють, що автомобілі зіткнулися в районі санаторію Перемога. ДТП значно ускладнила рух у напрямку Житомира.

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Фото: Telegram-канал Реальный Киев

ДТП в Києві, Нацполіція, Патрульна поліція, траса Київ-Житомир
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